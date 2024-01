Hoffmann Green Cement Technologies : partenariat avec le Groupe Trecobat

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat jusqu'à fin 2027 avec le Groupe Trecobat, 4ème constructeur de maisons individuelles en France. Né en 1972, le Groupe Trecobat a su se construire une image d'organisation forte et experte sur son métier, avec 203 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et une solide présence territoriale dans tout le Grand Ouest de la France. Ce partenariat avec Hoffmann Green permettra au Groupe Trecobat de renforcer sa stratégie bas carbone en bénéficiant des ciments 0% clinker Hoffmann pour la construction des maisons Trecobat Green, qui allient confort de vie et respect de l'environnement. Pour Hoffmann Green, il s'agit du 1er partenariat conclu avec un acteur constructeur de maisons individuelles. Ce contrat avec engagement de volumes participe ainsi de la stratégie de diversification du cimentier 0% clinker vendéen.