Hoffmann Green Cement Technologies étend son partenariat avec GCC

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies a signé l'extension du contrat de partenariat avec GCC, l'une des 10 premières entreprises du secteur du BTP, pour développer des bâtiments bas-carbone performants.

Dans le cadre du protocole de collaboration signé en septembre 2019, Hoffmann Green Cement Technologies et GCC ont, pendant plusieurs mois, procédé à des essais techniques spécifiques. Les deux entreprises ont élaboré ensemble des formulations de béton fondées sur la technologie H-UKR, un liant mis au point et développé par la société Hoffmann Green Cement Technologies, qui présente une empreinte carbone très significativement inférieure à un ciment traditionnel. Les opérations ont été pleinement réussies. Elles permettent maintenant de collaborer sur des chantiers, notamment, sans changer les mises en oeuvre traditionnelles, tout en réduisant significativement le niveau carbone des bâtiments ainsi construits.

Dans le prolongement de cette collaboration, GCC s'engage à commander sur 3 ans du béton prêt à l'emploi dont les premières livraisons débuteront en 2021.

La signature de ce contrat concrétise la valeur des échanges que nous avons pu avoir avec GCC et le travail accompli au cours des derniers mois par les équipes sur le terrain. Nous avons testé et procédé à différentes formulations de nos ciments afin d'obtenir une qualité technique de béton permettant de développer des bâtiments bas-carbone. C'est une véritable valeur ajoutée que d'avoir pu aboutir à ces réussites dans les conditions des derniers mois. Le prolongement de ce protocole d'expérimentation signé en 2019 valide ainsi nos travaux communs et permettra à GCC d'utiliser notre ciment décarboné pour des projets de construction dès l'année prochaine. Nous sommes ravis de compter parmi nos partenaires, une entreprise comme GCC qui s'engage de cette façon. Ensemble, nous pourrons contribuer à décarboner le secteur de la construction, commentent Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.