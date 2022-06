Hoffmann Green Cement Technologies : "en amont des process de construction"

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement monte de 0,4% à 15,55 euros ce mardi, alors qu'après l'annonce mi-mai d'un contrat Bouygues Immobilier / Hoffmann Green pour la fourniture de bétons décarbonés dès 2022, c'est au tour de Nexity, premier promoteur français, d'annoncer différents partenariats afin d'accélérer le développement de la construction bas carbone.

L'un d'eux est une alliance avec CEMEX visant à proposer une gamme de béton bas carbone sur la région Ile-de-France.

"Rappelons que CEMEX propose dans sa gamme bas carbone (gamme Vertua) les solutions d'Hoffmann Green, spécifiquement sur la région Ile-de-France" souligne Portzamparc qui estime que "le marché adopte progressivement les solutions innovantes bas carbone et que la demande se situe de plus en plus en amont des process de construction". Portzamparc reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 25 euros.