Hoffmann Green Cement Technologies : contrat de fourniture de ciment de 5 ans avec le promoteur Ouest Réalisations

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce la signature d'un contrat de partenariat avec le promoteur immobilier Ouest Réalisations.

Hoffmann Green fournira à Ouest Réalisations, dès 2021 et pour les cinq prochaines années, son ciment décarboné sans clinker issu de la technologie H-UKR en vue de la construction de bâtiments de logements collectifs et tertiaires. Cet engagement de commandes porte sur un volume total de 75.000 m3 de béton fabriqué par les centrales à béton distribuant du ciment Hoffmann Green, soit l'équivalent de 20.000 à 30.000 tonnes de ciment. Ouest Réalisations est un promoteur immobilier vendéen qui réalise des projets de construction de bâtiments éco-responsables et innovants.

Le ciment bas carbone d'Hoffmann Green sera entre autres utilisé dans le cadre de la construction déjà lancée de la résidence séniors "La Croix Blanche" située aux Sables d'Olonne qui totalise 103 logements en R+3 dont la livraison est prévue fin 2022. Ouest Réalisations utilisera aussi les ciments Hoffmann Green dans le cadre du projet "Batignolles 2025", le plus important projet privé de construction de logements et de bâtiments tertiaires de la région nantaise. Ce nouvel ensemble d'envergure qui s'étend sur 12 hectares rassemblera 700 logements, des écoles, des centres de formation et des entreprises. Les travaux devraient débuter fin 2021.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : "Cet engagement de commandes sur 5 ans renforce une nouvelle fois la valeur de notre solution de ciment décarboné. Nous sommes très fiers de conclure notre premier partenariat avec un promoteur immobilier ; et ce d'autant plus avec Ouest Réalisations, une société vendéenne avec qui nous partageons de nombreuses valeurs et notamment une vision commune, celle de décarboner le secteur de la construction de logements neufs. Nous nous réjouissons d'avance de suivre les programmes immobiliers de Ouest Réalisations utilisant notre technologie."

Yannick Cougnaud, Dirigeant de Ouest Réalisations, précise : "En dehors d'être convaincus par la qualité des technologies Hoffmann Green que nous allons intégrer dans tous nos programmes à compter de cette année 2021, nous sommes persuadés de l'engouement qu'elles suscitent. De ce fait, réserver et sécuriser des quantités nous semblait vital pour les années à venir. Cela permet une quiétude d'approvisionnement pour Ouest Réalisations et de production pour Hoffmann Green. C'est une réalité écologique et économique. La continuité d'une marque de confiance constatée depuis 2015 !"