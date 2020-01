Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'obtention du brevet pour sa technologie H-P2A aux États-Unis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du ciment décarboné, annonce aujourd'hui l'obtention du brevet pour sa technologie H-P2A aux États-Unis. En ligne avec sa politique ambitieuse de Recherche et Développement et d'innovation, Hoffmann Green Cement Technologies vient de franchir une nouvelle étape dans la protection de sa propriété intellectuelle avec la délivrance du brevet H-P2A outre-Atlantique.

Face à l'urgence climatique et à la nécessité de réconcilier ciment et environnement, Hoffmann Green Cement Technologies a mis au point trois technologies (H-P2A, H-EVA et H-UKR) permettant de produire des ciments décarbonés présentant une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel.

La technologie H-P2A (Haute Performance Activation Alcaline) est une technologie géopolymère permettant de formuler des ciments décarbonés, sur la base de co-produits issus de l'industrie, destinés au marché des mortiers et colles industrielles.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : "La délivrance du brevet pour notre technologie H-P2A aux États-Unis est totalement en ligne avec notre stratégie de Recherche et Développement. Nous nous devons d'anticiper et de protéger notre propriété intellectuelle tant en France qu'à l'international, afin de renforcer les barrières à l'entrée sur nos marchés. Ce brevet aux États-Unis marque la reconnaissance du travail continu de nos équipes et l'importance que nous attachons aux futures étapes de développement de Hoffmann Green, à court, moyen et long terme. La décarbonation du secteur de la construction est un enjeu mondial et nous pouvons y contribuer pleinement grâce à nos technologies innovantes et disruptives."

Les caractéristiques de la technologie H-P2A :

-Composition du ciment issu de cette technologie : argile flashée mélangée avec du silicate et activateurs et sur-activateurs spécifiquement formulés par la Société

-Une résistance à l'arrachement sur béton supérieure à 25 MPa pour le ciment H-P2A

-Un ciment H-P2A se présentant sous la forme d'un bi-composant constitué soit d'une poudre active et d'une solution liquide ou de deux pâtes à mélanger pour obtenir un effet de durcissement rapide

-Une parfaite comptabilité avec les processus de production existants

-Destiné au marché des formulateurs pour la fabrication de colles 100% minérales, non inflammables et sans composé organique volatil (COV)

Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires et résultats annuels 2019, le 27 avril 2020 (post-marché).