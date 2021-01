Hoffmann Green Cement Technologies : +6% !

Hoffmann Green Cement Technologies : +6% !









(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies grimpe de 6% ce mercredi à 31,70 euros en bourse de Paris, alors que le pionnier du ciment décarboné sans clinker a annoncé la signature d'un contrat de partenariat avec le promoteur immobilier Ouest Réalisations. Hoffmann Green fournira à Ouest Réalisations, dès 2021 et pour les cinq prochaines années, son ciment décarboné sans clinker issu de la technologie H-UKR en vue de la construction de bâtiments de logements collectifs et tertiaires. Cet engagement de commandes porte sur un volume total de 75.000 m3 de béton fabriqué par les centrales à béton distribuant du ciment Hoffmann Green, soit l'équivalent de 20.000 à 30.000 tonnes de ciment. Ouest Réalisations est un promoteur immobilier vendéen qui réalise des projets de construction de bâtiments éco-responsables et innovants...

Portzamparc parle d'une "nouvelle avancée commerciale pour le groupe qui complète son carnet de commandes... Surtout, ces nouvelles constructions viendront augmenter la vitrine des réalisations à base des solutions. Ces avancées apportent encore un peu plus de visibilité sur l'adoption des technologies Hoffmann Green". De quoi ajuster ses paramètres de valorisation et relever son objectif de cours de 21,5 à 28 euros (Conserver). "Rappelons que notre valorisation n'intègre pas à ce stade le potentiel de développement en licensing des technologies" conclut l'analyste.

Le ciment bas carbone d'Hoffmann Green sera entre autres utilisé dans le cadre de la construction déjà lancée de la résidence séniors "La Croix Blanche" située aux Sables d'Olonne qui totalise 103 logements en R+3 dont la livraison est prévue fin 2022. Ouest Réalisations utilisera aussi les ciments Hoffmann Green dans le cadre du projet "Batignolles 2025", le plus important projet privé de construction de logements et de bâtiments tertiaires de la région nantaise. Ce nouvel ensemble d'envergure qui s'étend sur 12 hectares rassemblera 700 logements, des écoles, des centres de formation et des entreprises. Les travaux devraient débuter fin 2021...