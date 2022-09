Hoffmann Green Cement signe un contrat de fourniture de ciment de 3 ans avec le promoteur immobilier P2i

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies a signé un contrat avec engagements de volume pour une durée de trois ans avec le promoteur immobilier P2i. Ce dernier, promoteur immobilier indépendant fondé en 1994, a déjà livré plus de 3.000 logements et 32.000 m2 de tertiaire. La société s'engage aujourd'hui concrètement pour la réduction de l'impact environnemental du secteur de la construction. Dès 2022, et pour les trois prochaines années, Hoffmann Green fournira ses ciments décarbonés 0% clinker H-UKR et H-IONA en vue de la construction de logements collectifs et individuels, bureaux et locaux d'activités dans la région du Grand Ouest.