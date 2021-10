Hoffmann Green Cement signe avec le CSTB

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du ciment décarboné sans clinker, a signé un partenariat stratégique avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et renforce ainsi sa relation avec cet organisme, EPIC, qui exerce 5 activités clés : la recherche et expertise, l'évaluation, les essais, la certification et la diffusion des connaissances. Le CSTB a pour ambition de repenser les bâtiments et la ville de demain en accompagnant et en sécurisant les projets de construction ou de rénovation durable. Son objectif est d'améliorer la qualité de vie des usagers, tout en anticipant les effets du changement climatique. Pour ce faire, le centre favorise l'émergence d'innovations et leur accès au marché par l'attribution d'évaluations (niveaux de performance et de durabilité) et la délivrance de certifications.

Le CSTB accompagne Hoffmann Green Cement depuis 2017 dans l'évaluation de la performance, la durabilité et la sécurité de ses ciments décarbonés. La stratégie en matière de recherche et de développement d'Hoffmann Green Cement est d'investir continuellement dans le développement de nouvelles technologies décarbonées. La signature de cet accord de partenariat permettra à la Société de bénéficier dans la durée de délais optimisés dans le traitement de ses dossiers pour l'évaluation de ses technologies actuelles et futures.