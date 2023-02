Hoffmann Green Cement : sans réaction

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies et VM Matériaux (groupe Herige) ont signé un accord de distribution de sacs de ciment décarboné H-IONA à destination des professionnels du bâtiment, des artisans et du grand public en France métropolitaine. Signé lundi 30 janvier, l'accord prévoit une mise en place du partenariat courant février.

Avec ce partenariat, Hoffmann Green Cement adresse maintenant tous les marchés du béton en Métropole : le marché du Béton Prêt à l'Emploi, le marché du Béton Préfabriqué et le marché du Sac de Ciment.

Implanté sur la façade ouest, le spécialiste du négoce en matériaux VM Matériaux sera ainsi le premier distributeur en France métropolitaine à proposer aux professionnels du bâtiment, aux artisans et au grand public la vente du ciment H-IONA en sac de 25 Kg. La technologie H-IONA développée par Hoffmann Green est un ciment polyvalent pour béton ou mortier, qui permet de réaliser divers travaux de maçonnerie. Il présente une empreinte carbone 5 fois moins élevée qu'un ciment Portland traditionnel. Les sacs de ciment H-IONA seront disponibles dans les 50 points de ventes du réseau VM Matériaux.

"L'accord sera effectif dès février, toutefois nous estimons que la volumétrie ne sera pas significative... Nous sommes à Renforcer sur Hoffmann Green avec un TP 17 euros et à 'Acheter' sur Herige avec un TP 54 euros" conclut Portzamparc.