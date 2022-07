Hoffmann Green Cement réalise sa première acquisition

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement annonce sa première opération de croissance externe en acquérant le groupe ABC Broyage, pure player du broyage, pour internaliser le traitement de ses matières premières.

Grâce à l'acquisition du groupe ABC Broyage, détenant la société AB Cesar, Hoffmann Green intègre une activité industrielle qui lui permettra de broyer des laitiers de hauts fourneaux, l'une des matières premières utilisées dans les ciments H-UKR et H-IONA. Le laitier de hauts fourneaux est un co-produit issu de la sidérurgie qui est recyclé puis revalorisé grâce à la production de ciments Hoffmann Green.

"Cette acquisition constitue une opportunité stratégique pour Hoffmann Green puisqu'en internalisant le traitement du laitier, la Société va gagner en indépendance dans le broyage de ses matières premières, élargir sa capacité de sourcing et sécuriser ses marges dans un contexte inflationniste", explique l'acquéreur qui ajoute : "Le site de production d'ABC Broyage, situé au Nord de la Dordogne, s'intègre parfaitement dans le schéma logistique local d'Hoffmann Green car il se situe à proximité à la fois du port de La Rochelle où seront réceptionnés les laitiers de hauts fourneaux bruts et des sites de production H1 et H2 de Hoffmann Green, implantés à Bournezeau en Vendée, où les ciments Hoffmann sont produits."