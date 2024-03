Hoffmann Green Cement : prolonge de deux ans son partenariat avec Bouygues Immobilier

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'extension pour deux ans de son partenariat avec Bouygues Immobilier, acteur incontournable de la promotion immobilière, présent depuis près de 70 ans sur le marché français.

Signé en mai 2022, le contrat initial est étendu jusqu'au 31 décembre 2025. La prolongation de la collaboration entre Hoffmann Green et Bouygues Immobilier atteste du succès des premiers projets novateurs et plus durables réalisés, grâce à l'utilisation du ciment 0% clinker Hoffmann. Ne nécessitant aucun changement d'application en termes de mise en oeuvre, le ciment Hoffmann est de plus en plus utilisé sur les opérations de Bouygues Immobilier. Il a notamment été mis en oeuvre sur une quinzaine d'opérations, partout en France.