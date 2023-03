Hoffmann Green Cement progresse après les dernières annonces

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement grimpe de 2% à 8,35 euros, alors que le groupe vient d'annoncer la signature d'un contrat de fourniture de ses ciments décarbonés incluant un engagement de volumes de 14.000 tonnes jusqu'à fin 2027, avec le Groupe Alkern, un des leaders français de la préfabrication d'éléments en béton permettant des modes constructifs peu carbonés pour le bâtiment.

Avec plus de 250 millions de chiffre d'affaires réalisé en 2022 et plus de 1.000 collaborateurs, le Groupe Alkern offre une large gamme de produits destinés au marché du bâtiment, de l'aménagement extérieur et des travaux publics en France et en Belgique. L'innovation, la responsabilité et la proximité façonnent la raison d'être du Groupe, qui pour aller encore plus loin dans sa démarche éco-responsable, a choisi Hoffmann Green Cement pour lui fournir des ciments décarbonés 0% clinker afin de substituer son approvisionnement en ciment traditionnel sur une partie de ses produits commercialisés en France.

Bonne nouvelle

Le ciment Hoffmann permettra de répondre à l'objectif de réduction d'émission de carbone de l'offre d'Alkern et de développement de gammes de produits très bas carbone sur le marché, indispensables pour atteindre nos objectifs collectifs de zéro émission nette de carbone d'ici 2050. Le Groupe Alkern réalisera notamment des pavés, des bordures et du mobilier urbain avec les ciments Hoffmann...

Portzamparc souligne un nouveau contrat avec une référence du secteur... "Autre bonne nouvelle, en dévoilant le volume concerné, cette annonce marque également un changement dans la communication d'Hoffmann Green qui souhaite être plus transparent sur la structure de son carnet de commandes" poursuit l'analyste qui reste à "renforcer" sur le dossier.