Hoffmann Green Cement : primé !

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies a reçu deux marques de reconnaissance importantes validant son modèle et la valeur ajoutée de ses solutions...

D'une part, le cimentier a reçu le label Solar Impulse Efficient Solution pour son ciment décarboné H-UKR. Initié par l'explorateur Bertrand Piccard, le label Solar Impulse Efficient Solution vise à accréditer les produits et solutions responsables, afin de promouvoir leur utilisation pour atteindre rapidement les objectifs environnementaux notamment énergétiques et de neutralité carbone.

D'autre part, la société rejoint fin janvier 2024 le Club Excellence de Bpifrance. Ce réseau dédié aux entreprises de croissance a resserré ses rangs en 2024, ne comptant désormais plus que 2.000 membres (4.000 précédemment), rassemblant des dirigeantes et dirigeants d'exception de tous horizons. Chaque membre est coopté par les réseaux de l'institution et incarne l'excellence entrepreneuriale, la volonté de dépassement et l'impact positif.