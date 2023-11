Hoffmann Green Cement : primé

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce avoir reçu plusieurs Prix récompensant son savoir-faire industriel, son leadership technologique et la qualité de son management.

Lauréat du prix Usine RSE de l'année remis lors des Trophées des Usines 2023

Rendez-vous incontournable organisé par l'Usine Nouvelle à l'occasion des Assises de l'Industrie, les trophées des Usines mettent en avant les sites industriels français les plus performants.

Hoffmann Green s'est distingué en recevant le prix de l'usine de l'année, dans la catégorie RSE, récompensant le meilleur projet de développement durable (gestion des déchets, efficacité énergétique, préservation des ressources...). Ce Prix salue le lancement au printemps dernier de la deuxième unité de production du Groupe, H2, première cimenterie verticale au monde. Conçue pour avoir un impact le plus faible possible, l'usine allie technologie de pointe et une 'R&D' avancée multipliant par 5 la capacité de production de Hoffmann Green, de 50.000 Tonnes à 250.000 Tonnes.