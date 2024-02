Hoffmann Green Cement : peu de réactions aux comptes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2023 d'Hoffmann Green s'est élevé à 6 millions d'euros, soit une multiplication par 2,7 par rapport à 2022. Depuis 3 ans, les revenus ont été multipliés par 12, illustrant la trajectoire de croissance ininterrompue de la Société.

En termes de volumes, la société a commercialisé 21.378 tonnes en 2023, un niveau légèrement en deçà de l'objectif de 24.000 tonnes, représentant toutefois une augmentation de +78% par rapport à l'exercice précédent. Depuis 2021, les volumes vendus ont été multipliés par 12.

Au total, la société a renforcé son carnet de commandes à plus de 260.000 tonnes à fin 2023, soit une hausse de 20.000 tonnes sur un an.

Perspectives

Hoffmann Green confirme l'ensemble de ses objectifs financiers à court et moyen termes à savoir :

- 2024 : atteinte d'un Ebitda positif ;

- 2025 : résultat opérationnel courant positif ;

- 2026 : chiffre d'affaires de 130 ME et marge d'Ebitda de 40%.

Le titre est en léger repli de 0,4% ce jeudi à 9,87 euros. "La publication confirme que le projet prend forme mais plus lentement que prévu" commente Portzamparc qui vise un cours de 13,5 euros avec un avis à "renforcer".