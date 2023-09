Hoffmann Green Cement : peu de réactions aux annonces

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement monte de 0,5% à 8,25 euros, alors que le groupe a affiché des revenus semestriels de 1,7 ME, correspondant essentiellement à la vente de ciments à hauteur de 1,6 ME et à la facturation de crédits carbone pour un montant de 0,1 ME. Au cours du premier semestre 2023, la société a poursuivi son développement commercial avec une progression de +251,6% des volumes de ses ciments vendus sur un an (7 388 tonnes au S1 2023 vs. 2 087 tonnes au S1 2022).

L'EBITDA est ressorti stable sur un an (-0,1 ME). A fin juin 2023 il s'établissait à -3,6 ME, contre -3,5 ME à fin juin 2022.

La baisse des charges d'exploitation sur un an (+0,2 ME), liée à la maîtrise des dépenses de certification, est compensée par la hausse des dépenses de personnels (-0,3 ME). Les effectifs de la société sont passés de 41 collaborateurs à fin juin 2022 à 56 collaborateurs à fin juin 2023. Les équipes commerciales, R&D, techniques et exploitation ont notamment été renforcées conformément au plan de développement de la société.

Le Résultat Opérationnel Courant S1 2023 s'établit à -5,1 ME. La variation sur un an (-0,4 ME) s'explique par l'évolution de l'EBITDA et la hausse des dotations aux amortissements.

Après prise en compte d'un produit d'impôt de 1,3 ME, le Résultat Net à fin juin 2023 s'élève à -3,6 ME, contre -4,6 ME au 30 juin 2022.

Objectifs confirmés

Hoffmann Green a confirmé son objectif de commercialiser en 2026, 550.000 tonnes de ciment par an au travers de trois sites de production, soit un chiffre d'affaires d'environ 120 MEUR, correspondant à 3% de parts du marché français. Au global, la société considère pouvoir atteindre une marge d'EBITDA d'environ 40% à horizon 2026 avec au préalable, comme points d'étapes intermédiaires l'atteinte d'un EBITDA positif à partir de 2024 et d'un Résultat Opérationnel Courant positif à partir de 2025.

Portzamparc parle de résultats "sans grande surprise", mais souligne que 2024 va être "challenging" car le groupe va devoir augmenter sensiblement ses volumes pour rejoindre un Ebitda positif. L'analyste reste cependant sur un avis à "renforcer" en visant un cours de 13,50 euros.