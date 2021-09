Hoffmann Green Cement : peu de réaction

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies réagit peu à ses comptes ce lundi à 27,20 euros après avoir poursuivi son développement au cours du premier semestre 2021. La société a enregistré au 30 juin un chiffre d'affaires de 540 KE correspondant à la vente au volume de ciments à hauteur de 420 KE et à la facturation de prestations d'ingénierie à hauteur de 120 KE. Les volumes vendus de ciments ont sensiblement progressé sur un an passant de 378 tonnes à fin juin 2020 à 1.875 tonnes à fin juin 2021.

Les charges opérationnelles comprennent des charges de personnel de 1,1 ME, reflétant la structuration des équipes. Elles incluent aussi des charges externes pour 2 ME liées principalement aux achats de matières premières et de tests réalisés avec les partenaires sur la période.

L'EBITDA du 1er semestre 2021 s'élève à -2,6 ME contre -2,1 ME sur la même période en 2020.

Au 30 juin 2021, le Résultat Opérationnel Courant et le Résultat Opérationnel de la Société s'établissent à -3,6 ME. La baisse des résultats sur un an (-0,7 ME) s'explique par la structuration des équipes (-0,4 ME), et par l'augmentation des dotations aux amortissements liée à la mise en service d'installations et d'équipements en 2020 et au début de l'année 2021. Le Résultat Financier connaît un redressement notable sur un an (+3,1 ME).

Pour mémoire, le Résultat Financier à fin juin 2020 a été marqué par des pertes et des dépréciations d'OPCVM liées aux effets de la COVID-19 sur les marchés financiers. Après prise en compte d'un produit d'impôt de 0,8 ME, le Résultat Net au 30 juin 2021 s'élève à -2,7 ME.

Situation financière solide

Au 30 juin 2021, la société bénéficie d'un bilan solide avec des capitaux propres s'établissant à 62,3 ME, en baisse de 2,3 ME depuis le 31 décembre 2020 s'expliquant en partie par le résultat net de la période. La trésorerie disponible s'élève à 40,1 ME (et 50,1 ME y compris OPCVM). La variation de trésorerie sur la période (-6,2 ME) s'explique par les flux d'investissements liés principalement à la construction de l'unité de production H2 et par les flux d'exploitation intégrant la constitution d'un stock de laitier de hauts fourneaux, compensés pour partie par l'encaissement d'emprunts bancaires pour 5 ME.

Il est à noter que la société a souscrit à des emprunts bancaires pour 6 ME qui seront décaissés sur le second semestre 2021 et qui augmenteront la trésorerie disponible d'autant. Enfin, la Société dispose d'une ligne de crédit disponible non utilisée d'un montant de 10 ME.

"Peu de surprise sur ce S1" commente Portzamparc qui avait relevé dans le courant de la semaine dernière son opinion à 'Acheter' suite à l'annonce H-IONA. De quoi rester acheteur en visant un cours de 32 euros sur le dossier.