Hoffmann Green Cement : pertes creusées au premier semestre, objectifs moyen terme confirmés

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies creuse ses pertes au premier semestre. Si la Société a poursuivi son développement commercial avec une progression de plus de 11% des volumes de ciments vendus sur un an (2.087 tonnes), elle a été pénalisée par la forte inflation et la pénurie des matériaux de construction qui affecte les acteurs de la filière, entreprises générales et promoteurs immobiliers. Cette situation inédite a conduit à des décalages de chantiers de construction, entrainant qu'une hausse marginale des revenus à 0,5 million d'euros. La Société estime la durée moyenne de décalage de ces chantiers entre 6 et 12 mois.

Le groupe a ainsi vu son EBITDA à fin juin reculer à -3,5 ME, contre -2,6 ME un an plus tôt, principalement en raison de l'augmentation des achats de matières premières dans le cadre de tests et développements R&D (-0,7 ME) et la reprise des salons et expositions (-0,2 ME). Les équipes commerciales, R&D et techniques ont été renforcées conformément au plan de développement. Le reste des produits et charges d'exploitation sont globalement stables sur un an. Le Résultat Opérationnel Courant s'établit à -4,7 ME. Au 30 juin, le Résultat Financier s'élève à -1,5 ME et est impacté par des pertes et des dépréciations d'OPCVM liées aux effets de la guerre en Ukraine sur les marchés financiers. Après prise en compte d'un produit d'impôt de 1,6 ME, le Résultat Net à fin juin s'élève à -4,6 ME.

Au 30 juin, la firme bénéficie d'un bilan solide avec des capitaux propres s'élevant à 76,9 ME, en progression de 14,6 ME sur un an en raison de l'augmentation de capital réalisée en décembre 2021 (22,5 ME). La trésorerie disponible s'établit à 41 ME (et 52,8 ME y compris placements).

Forte d'une situation financière solide et de ce contexte favorable à moyen terme, la Société demeure confiante quant à la pertinence de son projet et à sa capacité d'atteindre ses objectifs commerciaux et financiers. En France, elle confirme ainsi son objectif de commercialiser en 2026 550.000 tonnes de ciment par an au travers de trois sites de production, soit un chiffre d'affaires d'environ 120 ME, correspondant à 3% de parts de marché en France. A l'international, la Société souhaite se développer au travers d'accords de licences conclus avec des partenaires en charge sur leur territoire géographique de financer, construire et d'opérer des unités de production Hoffmann Green Cement et de commercialiser les technologies Hoffmann Green Cement. La Société ambitionne d'avoir 4 unités opérationnelles à horizon 2026 pour une génération de chiffre d'affaires d'environ 10 ME. Elle considère pouvoir atteindre une marge d'EBITDA d'environ 40% à horizon 2026. En parallèle, Hoffmann restera attentive à l'évolution de la hausse des coûts de l'énergie et du transport ainsi que sur les difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières qui impactent actuellement le secteur de la construction.