Hoffmann Green Cement : partenariat commercial avec CRBPE

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies a signé un partenariat commercial avec CRBPE (Conception Réalisation Béton Prêt à l'Emploi) qui fabrique et livre une large gamme de bétons prêts à l'emploi pour les professionnels et particuliers dans l'Aube et les départements limitrophes (21,51,77 et 89).

Cet accord qui s'étend jusqu'à fin 2027 implique la fourniture des ciments 0% clinker d'Hoffmann Green Cement aux 4 centrales à béton de CRBPE. Ce partenariat répond à la volonté de CRBPE d'accompagner ses clients sur le chemin de la construction durable et décarbonée.

Il s'agit de la deuxième collaboration d'Hoffmann Green Cement avec un acteur de l'Est de la France, renforçant le maillage territorial de la société sur ce territoire.