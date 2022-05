Hoffmann Green Cement obtient deux nouvelles évaluations favorables du CSTB

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce aujourd'hui que son ciment H-UKR sans clinker a obtenu deux nouvelles ATEX de cas A délivrées par le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, pour des applications de la superstructure et des fondations sur tous types d'ouvrages intérieurs et extérieurs.

Après être devenue la première société au monde à avoir développé un ciment sans clinker validé sous ATEx de cas A par le CSTB, Hoffmann Green poursuit le plan d'évaluation de son ciment H-UKR avec l'obtention de deux nouvelles évaluations délivrées par l'entreprise publique de référence en matière de qualité, durabilité et de sécurité des bâtiments.

Identifiables grâce aux numéros 3019_V1 et 3020_V1, ces deux ATEx valident l'utilisation du béton à base du ciment H-UKR pour les applications de la superstructure et des fondations de tous types de bâtiments : habitations, Etablissement Recevant du Public, immeubles tertiaires, immeubles de grande hauteur etc. Toutes les applications permettant de réaliser la structure intérieure et extérieure du bâtiment sont visées : semelles, longrines, radiers, planchers, poteaux, poutres, voiles et dalles.

Ces évaluations mettent de nouveau en avant les performances techniques du ciment H-UKR contrôlées et validées par les assureurs et les bureaux de contrôle nationaux et élargissent son spectre d'applications. Elles permettent ainsi l'accélération de la diffusion du ciment décarboné sans clinker au sein du secteur de la construction...