Hoffmann Green Cement : obtention des FDES pour les planchers et les voiles en béton fabriqués à partir de son ciment H-UKR

Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'obtention des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) pour les planchers et les voiles en béton fabriqués à partir de son ciment H-UKR.

Ces deux FDES s'inscrivent dans une démarche continue et volontaire de certification des nouveaux ciments innovants de Hoffmann Green. Ces documents normalisés présentent les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie du béton réalisé à base de ciment Hoffmann Green H-UKR pour les éléments de planchers et de voiles ainsi que des informations sanitaires qui permettent de calculer la performance environnementale et sanitaire d'un bâtiment pour son éco-conception. Les FDES seront publiées sur la base INIES, base nationale de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires pour le bâtiment.

La FDES fournit aux utilisateurs du béton fabriqué à base de ciment Hoffmann Green de manière synthétique des informations multicritères, objectives, quantitatives et qualitatives pour toutes les phases de la vie du produit (production, transport, mise en oeuvre, vie en oeuvre et fin de vie). Elle constitue un outil irremplaçable pour l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments fabriqués à partir de béton Hoffmann Green, en particulier dans le cadre de la nouvelle Réglementation Environnementale RE 2020 pour le moment décalée à l'été 2021.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : "Nous sommes ravis d'annoncer l'obtention des deux premières FDES françaises pour ce type de produit en anticipation de la nouvelle législation environnementale applicable très prochainement. Ces informations sont primordiales pour nos clients car elles objectivent la réduction de CO2 grâce à l'utilisation de nos ciments sans clinker dans la perspective de calcul des données carbone à l'échelle de la construction d'un bâtiment. Cette étape structurante prouve une nouvelle fois la dynamique et l'engagement d'Hoffmann Green Cement Technologies pour réduire dès maintenant et de façon très significative le niveau carbone du secteur de la construction face aux enjeux climatiques."

Pour rappel, le ciment H-UKR est formulé grâce à une technologie à base de laitier de haut-fourneau alcali-activé et est destiné aux marchés du béton préfabriqué, du béton prêt à l'emploi et des sacs de ciment.