Hoffmann Green Cement : nomme Olivier Lefelle au poste de Responsable Travaux Neufs

(Boursier.com) — Le spécialiste du ciment décarboné, Hoffmann Green Cement Technologies, a nommé Olivier Lefelle (49 ans), en tant que Responsable Travaux Neufs. Il supervisera les projets de construction des deux nouveaux sites de production, H2 et H3, situés respectivement en Vendée et en région parisienne, présentant chacun une capacité de production de 250.000 tonnes de ciment décarboné par an.