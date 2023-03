Hoffmann Green Cement : le Résultat Net 2022 s'est établi à -6,7 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Hoffmann Green Cement réalisé en 2022 est stable par rapport à celui enregistré en 2021 (2,2 ME vs. 2,4 ME). La baisse du prix de vente moyen à la tonne est compensée par l'augmentation des volumes de +18,6% (12 010 tonnes en 2022 vs. 10 124 tonnes en 2021). Au cours du second semestre 2022, la société a proposé des prix plus compétitifs sur quelques projets ciblés et stratégiques. A noter que la commercialisation des crédits carbone Hoffmann a débuté fin 2022 et que la Société a généré 26 KE de chiffre d'affaires.

L'EBITDA 2022 s'établit à -6,6 ME, contre -5,2 ME en 2021. La baisse de l'EBITDA sur un an (-1,4 ME) s'explique par la hausse du coût des matières premières (0,6 ME), la multiplication des tests et développements de produits (0,4 ME) ainsi que l'augmentation de la masse salariale (0,4 ME). Les effectifs de la société sont passés de 33 collaborateurs fin 2021 à 43 collaborateurs fin 2022 en raison notamment de l'acquisition d'Hoffmann Broyage en juin 2022 (4 ETP) et du renforcement des équipes commerciales et techniques.

Le Résultat Opérationnel Courant s'établit à -9,4 ME. La variation sur un an (-2 ME) s'explique par l'évolution de l'EBITDA et la hausse des dotations aux amortissements et provisions (0,6 ME).

Le Résultat Financier 2022 s'établit à -1,1 ME. Il s'explique par la dépréciation d'OPCVM liée à la baisse de leur valeur de marché. Au total et après prise en compte d'un produit d'impôt de +2,6 ME, le Résultat Net 2022 s'établit à -6,7 ME.

Au 31 décembre 2022, la société bénéficie d'un bilan solide avec des capitaux propres s'établissant à 74,7 ME en baisse de 6,7 ME en raison du résultat net de l'exercice.

La trésorerie disponible s'élève à 30,2 ME (42 ME y compris placements). La variation de trésorerie sur la période (-26,5 ME) s'explique par les flux d'investissements (-18,6 ME) liés principalement à la construction de l'unité de production H2, la construction de la centrale à béton 'R&D', l'acquisition du siège historique de la Société à Chaillé sous les Ormeaux et l'acquisition d'Hoffmann Broyage et par les flux d'exploitation (-6,7 ME).

Stratégie et Perspectives

Doublement des volumes vendus grâce à un nombre record de projets à réaliser sur 2023, soit l'équivalent de 13 000 camions toupies de béton sur 120 chantiers

Confirmation des objectifs financiers à moyen terme dans un marché de la construction bas carbone en plein essor

Au cours de l'année 2023, la Société poursuivra l'exécution de son plan stratégique et aura comme priorités :

- Industrielle :

Inauguration et mise en service du site H2 prévue en mai 2023.

- Commerciales :

Poursuite des signatures de contrats avec des partenaires stratégiques en France et à l'international.

Objectif de commercialiser un volume à 24.000 tonnes de ciments sur l'année 2023, soit l'équivalent de 13.000 camions toupies de béton. Cela représente un chiffre d'affaires supérieur à 4,5 ME.

- R&D :

Développement d'une 5ème technologie permettant de renforcer l'avantage concurrentiel d'Hoffmann Green Cement.

- RSE :

Développement de la commercialisation des crédits carbone.

Confirmation des objectifs à horizon 2026 : chiffre d'affaires de 130 MEUR et marge d'EBITDA de 40%

Forte d'une situation financière solide et portée par un environnement de marché dynamique où le contexte inflationniste et le cadre réglementaire, avec notamment l'application du deuxième seuil plus contraignant RE 2020 dès 2025, sont favorables au développement de solutions peu

énergivores et décarbonées, la Société demeure confiante quant à sa capacité d'atteindre ses objectifs commerciaux et financiers.

En France, Hoffmann confirme ainsi son objectif de commercialiser en 2026, 550.000 tonnes de ciment par an au travers de trois sites de production, soit un chiffre d'affaires d'environ 120 ME, correspondant à 3% de parts de marché en France.

Parallèlement, à l'international, comme cela est déjà entrepris en Suisse, la société souhaite se développer au travers d'accords de licences conclus avec des partenaires en charge de financer, construire et d'opérer des unités de production Hoffmann Green Cement sur leur territoire géographique et de commercialiser les technologies Hoffmann Green Cement. La société ambitionne d'avoir 4 unités opérationnelles à horizon 2026 pour une génération de chiffre d'affaires d'environ 10 ME.

Au global, la société considère pouvoir atteindre une marge d'EBITDA d'environ 40% à horizon 2026.