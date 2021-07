Hoffmann Green Cement : le brevet H-EVA est validé aux Etats-Unis

Hoffmann Green Cement : le brevet H-EVA est validé aux Etats-Unis









(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement annonce la validation de son brevet H-EVA aux Etats-Unis.

En ligne avec sa stratégie de Recherche et Développement, Hoffmann Green Cement Technologies franchit une nouvelle étape dans la protection de sa propriété intellectuelle avec cette seconde délivrance à l'international après celle de H-P2A, obtenue également aux Etats-Unis, en 2020. Après quasiment trois années d'instructions, le brevet H-EVA a été validé par le Bureau Américain des brevets sous le numéro US 2021/0179492 A1.

La technologie H-EVA est une technologie à base d'argile flashée permettant de formuler des ciments décarbonés utilisés pour les mortiers, les enduits et le béton prêt à l'emploi.

Cette technologie suscite beaucoup d'attente à l'international étant donné que sa matière première principale, l'argile, est disponible en très grande quantité sur l'ensemble des continents.