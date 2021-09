Hoffmann Green Cement lance H-IONA, le ciment le plus décarboné du marché européen

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies annonce le lancement commercial de H-IONA, sa 4ème technologie, le ciment le plus décarboné du marché européen.

La fabrication de ce nouveau ciment s'intègre dans l'unité de production existante et émet six fois moins de C02 que celle d'un ciment traditionnel Portland, soit une empreinte carbone inférieure à 150 kilogrammes par tonne. Dans le prolongement des technologies déjà mises au point, notamment pour H-UKR, Hoffmann Green Cement a développé un système innovant d'activation spécifique qui lui permet de fabriquer cette technologie à froid, dans son usine 4.0, entièrement automatisée, tout en préservant les ressources naturelles par le recyclage de co-produits issus de l'industrie. Ce ciment est ainsi principalement composé de laitier moulu de haut fourneau et de sulfate de calcium.

H-IONA est le premier ciment décarboné à obtenir le marquage CE. Techniquement, cette quatrième technologie répond à l'ensemble des exigences mécaniques, physiques, chimiques et de durabilité de la norme NF EN 15743 de juin 2015.