Hoffmann Green Cement : l'Arabie Saoudite en pointe

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies grimpe de plus de 3% à 8,66 euros ce mardi, alors que le groupe industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker a annoncé la signature avec le Groupe Shurfah d'un contrat de licences exclusif d'une durée de 22 ans en vue de construire plusieurs unités Hoffmann Green en Arabie Saoudite afin d'accompagner la décarbonation du secteur de la construction sur ce territoire.

Une première cimenterie 0% clinker sera construite dès 2024 en Arabie Saoudite et sera une réplique d'H2.

L'ingénierie et le process de production seront réalisés par IBAU Hambourg, contractant général allemand avec qui, pour rappel, Hoffmann Green a signé en juin 2022 un contrat de partenariat exclusif pour accompagner la construction des unités Hoffmann à l'international. Cette unité verticale ainsi que toutes les suivantes seront construites intégralement à base de ciment Hoffmann Green.

En contrepartie du transfert industriel et technologique et de cette exclusivité, Hoffmann Green percevra de la part de Shurfah un droit d'entrée et de royalties annuelles fixes et variables basées sur le chiffre d'affaires généré par la commercialisation des ciments Hoffmann en Arabie Saoudite.

L'objectif est d'accompagner la transition écologique du secteur de la construction saoudien grâce à l'implantation de plusieurs usines verticales produisant du ciment Hoffmann Green...

Priorité de développement

Au-delà de cette première usine, l'objectif de ce contrat est de dupliquer plusieurs usines H2 sur le territoire saoudien. Dans le cadre de son plan national de transformation économique "Vision 2030", l'Arabie Saoudite fait de la transition écologique une priorité de développement, notamment sur le marché conséquent et en plein effervescence de la construction qui est porté par les nombreux projets de Smart Cities. Grâce à leurs futures usines, Hoffmann Green et Shurfah ont pour ambition d'accompagner la décarbonation du secteur du bâtiment de l'Arabie Saoudite et d'aider le pays à accélérer sa trajectoire vers la neutralité carbone.

"Une annonce qui était attendue, avec à la clé le développement accéléré du modèle international du groupe avec les revenus associés... Nous rappelons que ce modèle n'est pas intégré à ce stade dans notre valorisation" commente Portzamparc qui conseille de se renforcer sur le dossier en visant un cours de 13,50 euros..