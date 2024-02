Hoffmann Green Cement : l'activité reste très dynamique

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2023 d'Hoffmann Green s'élève à 6 millions d'euros, soit une multiplication par 2,7 par rapport à 2022. Depuis 3 ans, les revenus ont été multipliés par 12, illustrant la trajectoire de croissance ininterrompue de la Société.

En termes de volumes, la société a commercialisé 21.378 tonnes en 2023, un niveau légèrement en deçà de l'objectif de 24.000 tonnes, représentant toutefois une augmentation de +78% par rapport à l'exercice précédent. Depuis 2021, les volumes vendus ont été multipliés par 12.

Au total, la société a renforcé son carnet de commandes à plus de 260.000 t à fin 2023, soit une hausse de 20.000 tonnes sur un an.

Perspectives

Hoffmann Green confirme l'ensemble de ses objectifs financiers à court et moyen termes à savoir :

- 2024 : atteinte d'un Ebitda positif ;

- 2025 : résultat opérationnel courant positif ;

- 2026 : chiffre d'affaires de 130 ME et marge d'Ebitda de 40%.

"Cette publication illustre également la pertinence de notre positionnement avec des indicateurs commerciaux en forte progression. L'année 2023 aura été une année structurante pour Hoffmann Green avec le franchissement de nombreux jalons. Au niveau commercial tout d'abord, la forte progression des volumes vendus et les nombreux partenariats stratégiques noués avec des acteurs de premier plan confirment l'attractivité de nos solutions pour décarboner le secteur de la construction. La mise en service réussie de H2 au début de l'été 2023 représente également l'un des faits marquants de l'année dernière, nous permettant de disposer des capacités de production nécessaires pour répondre à la forte demande. Enfin, la signature de notre premier contrat de licences a validé notre modèle de développement à l'international. Nous abordons donc l'exercice 2024 avec confiance dans un contexte réglementaire (réglementation environnementale RE2020) qui sera plus contraignant pour les cimentiers traditionnels et favorable au développement de notre société. Nous confirmons ainsi l'ensemble de nos objectifs financiers à court et moyen termes", commentent

Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.