Hoffmann Green Cement : implantation du troisième site de production sur le Grand Port Maritime de Dunkerque

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement franchit une étape clé de son développement avec la signature d'une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) de 40 ans sur le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) en vue de construire le troisième site de production de la Société (H3) sur un terrain de 5 hectares. A date, cet accord prend la forme d'un protocole de réservation, Hoffmann Green prendra ainsi possession du terrain lorsque l'occupant actuel aura finalisé ses opérations de sortie de site.

Cette localisation s'imbrique parfaitement dans le plan stratégique de la Société puisqu'elle se situe à proximité d'un embranchement ferroviaire et fluvial et offre un nouvel accès maritime qui fera la jonction avec les silos de stockage situés sur le port de La Rochelle. Elle correspond également à la stratégie du GPMD de développer l'industrie génératrice de nouveaux flux maritimes sur ses terminaux portuaires.

Construite intégralement à partir de ciments décarbonés sans clinker Hoffmann, H3 sera la copie du site vendéen H2 et aura donc une capacité de production de 250 000 tonnes par an. Cette nouvelle unité de production pourra cibler le marché français des Hauts-de-France et de l'Ile-de-France, mais également le marché du Benelux. Le démarrage de la construction de l'usine H3 devrait débuter au premier semestre 2023 pour une réception prévue à la fin de l'année 2024