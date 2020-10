Hoffmann Green Cement fournira son ciment bas carbone sans clinker à LG Béton

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du ciment décarboné, annonce qu'il fournira son ciment bas carbone sans clinker pour la production d'escaliers préfabriqués par LG Béton dans le cadre du chantier emblématique du 'l1ve' avenue de la Grande Armée à Paris.

Dans le cadre de son partenariat avec LG Béton, acteur majeur au plan européen dans le domaine des éléments préfabriqués en béton, près de 150 escaliers préfabriqués seront construits pour le chantier du 'l1ve' à Paris, en utilisant du ciment bas carbone sans clinker Hoffmann Green de technologie H-UKR.

L'utilisation de ciment Hoffmann Green, permettant de réduire de façon très significative les émissions de CO2 dans la fabrication du béton, s'inscrit parfaitement dans la démarche éco-responsable fixée pour ce chantier d'envergure. En effet, le 'l1ve', immeuble iconique de 33.500 m2 sur 9 étages situé au 75, avenue de la Grande Armée, a été conçu par GEC1NA selon les principes de l'économie circulaire et se distingue en étant la première opération de restructuration certifiée HQE Bâtiment durable de niveau "Exceptionnel". Il a également été lauréat des MIPIM Awards dans la catégorie "Best Futura Project". Ce bâtiment, pensé comme un véritable lieu de vie et d'expériences, offrira à partir de 2022 un espace unique à ses occupants.