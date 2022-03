Hoffmann Green Cement : forte croissance, mais pertes conséquentes

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce ses résultats pour l'année 2021. Le chiffre d'affaires annuel atteint 2,38 ME contre 504 KE un an avant. L'Ebitda est en pertes de 5,23 ME contre 4,13 ME en 2020. Le résultat opérationnel courant est un déficit de 7,36 ME. La perte nette ressort à 5,56 ME. La trésorerie en fin de période atteint 56,7 ME et les capitaux propres ressortent à 81,4 ME.

Le groupe évoque une multiplication par 5 des volumes vendus s'établissant à plus de 10 000 tonnes (vs 1 775 tonnes en 2020), ainsi qu'un carnet de commandes supérieur à 200 000 tonnes à fin 2021, en croissance de +29% vs. décembre 2020. L'exécution du plan industriel est conforme au calendrier, avec une poursuite des travaux de H2 et la signature du terrain sur le port de La Rochelle pour des silos de stockage. Le groupe fait état par ailleurs du franchissement de nouveaux jalons R&D, avec l'élargissement de la gamme produits avec le lancement de H- IONA, ciment le plus décarboné du marché européen, et le ciment H-UKR qui devient le 1er ciment sans clinker au monde à être validé sous ATEx de cas A par le CSTB. Le groupe fait aussi part de l'extension géographique de la propriété intellectuelle.

En 2022, la Société continuera à suivre son plan de développement. Les perspectives à l'horizon 2026 sont confirmées, avec des objectifs de chiffre d'affaires de 130 ME et d'une marge d'Ebitda de 40%. En France, la Société a pour ambition d'accélérer son développement en augmentant ses capacités de production et son maillage territorial. A horizon 2026, la Société envisage de vendre 550 000 tonnes de ciment par an au travers de trois sites de production, soit un chiffre d'affaires d'environ 120 ME, correspondant à 3% de parts de marché en France. A l'international, la Société souhaite se développer au travers d'accords de licences conclus avec des partenaires en charge sur leur territoire géographique de financer, construire et d'opérer des unités de production Hoffmann Green Cement et de commercialiser ses technologies. La Société ambitionne d'avoir 4 unités opérationnelles en dehors de France à horizon 2026 pour une génération de CA de 10 ME.