Hoffmann Green Cement : en forte hausse après les annonces

Hoffmann Green Cement : en forte hausse après les annonces









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies grimpe de 9% à 25 euros ce lundi après avoir conclu un contrat de 3 ans avec Cemex France, afin de fournir des ciments Hoffmann Green bas carbone et sans clinker. Cemex est aujourd'hui l'un des leaders en France de l'industrie des bétons prêts à l'emploi et dispose de plus de 240 unités de production à travers le pays. Hoffmann Green fournira, sur les trois prochaines années, pour les régions Ile-de-France et Aquitaine, "le ciment le plus décarboné au monde issu des deux technologies H-UKR et H-EVA qui permettra de réduire par 5 les émissions de CO2, comparé à l'utilisation de ciments traditionnels et de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction."

Portzamparc parle d'un "deal majeur qui permet l'accès à un réseau national dense de distribution en BPE, potentiellement significatif en volume pour Hoffmann Green. Surtout, cet accord valide une nouvelle fois les solutions du groupe au sein de l'industrie... "Précisons que la trajectoire industrielle et commerciale mise à jour la semaine dernière n'est pas modifiée, cet accord tend toutefois à accentuer la visibilité sur le développement" poursuit l'analyste qui a révisé son objectif de cours de 20 à 21,5 euros et, du fait de la valorisation actuelle du titre, a confirmé son opinion 'Conserver'.