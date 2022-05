Hoffmann Green Cement : du nouveau en Suisse

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies recule de 2,5% à 15,20 euros en phase avec le repli du CAC40 ce jeudi. Un an après avoir signé son premier contrat à l'international avec le groupe Suisse de construction Maulini, les coulages de béton élaboré avec du ciment H-UKR d'Hoffmann s'accélèrent et servent actuellement à la construction intégrale d'un immeuble de 6 étages (fondations, poteaux, poutres, planchers et voiles) dans la ville de Genève. Il s'agit du 1er immeuble en Europe de logements collectifs réalisé à 100% en béton décarboné 0% clinker. "Une première pour Hoffmann Green qui prouve l'étendue des applications potentielles avec cette réalisation" commente Portzamparc qui vise un cours de 28 euros sur le dossier en restant à l'achat.