Hoffmann Green Cement : des actions gratuites pour les salariés

(Boursier.com) — Le pionnier du ciment décarboné, Hoffmann Green Cement Technologies, annonce que son Directoire, réuni le 13 janvier 2020, a décidé d'attribuer des actions gratuites Hoffmann Green à l'ensemble de ses salariés.

Cette attribution s'inscrit dans une double démarche... D'une part, Hoffmann Green Cement Technologies entend remercier ses collaborateurs pour leur engagement. D'autre part, Hoffmann Green soouhaite les associer durablement au développement futur de la société.

Les actions Hoffmann Green seront définitivement acquises par les bénéficiaires le 13 janvier 2022 sur condition de présence à cette date. La période de conservation a été fixée à une année soit jusqu'au 12 janvier 2023 inclus. Le nombre d'actions offertes dans le cadre de ce plan sera l'équivalent d'un multiple de mois de salaires et représentera plus de 29.000 actions soit un peu plus de 0,2% du capital au total.