Hoffmann Green Cement : déjà une 1ère vente pour le ciment H-IONA

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies annonce un contrat d'une durée de trois ans avec le Groupe Ravate, enseigne historique de La Réunion et de l'Océan indien, pour la distribution de sacs de ciment H-IONA.

Une semaine après le lancement commercial de H-IONA, 4ème technologie de la société, Hoffmann Green Cement conclut un premier contrat de distribution. Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe Ravate achètera et distribuera à la Réunion, à Mayotte et l'Ile Maurice des sacs de 25 kg de ciment H-IONA. Ce contrat va générer des premières livraisons d'ici la fin de l'année et va donc permettre de répondre à la forte demande pour cette nouvelle technologie.

Le groupe réunionnais proposera ainsi aux professionnels de la construction et au grand public, à travers plus de 40 points de vente, le ciment le plus décarboné du marché européen. Pour rappel, la technologie H-IONA développée par Hoffmann Green Cement présente une empreinte carbone six fois moins élevée qu'un ciment portland traditionnel.