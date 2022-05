Hoffmann Green Cement : contrat majeur avec Bouygues

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d'un partenariat avec Bouygues Immobilier. Dans le cadre de la collaboration entre les deux entités, les équipes d'Hoffmann Green et de Bouygues Immobilier ont pu, au cours des 12 derniers mois, procéder à des essais techniques spécifiques sur les ciments Hoffmann.

Ces ciments décarbonés sans clinker ont pu être expérimentés sur plusieurs chantiers de Bouygues Immobilier. En plus de réduire de 80% les émissions de CO2, les retours d'expérience de ces essais mettent en avant les qualités techniques et de mise en oeuvre du béton décarboné - notamment lors du coulage - identiques à celle d'un béton traditionnel. A l'issue de ces tests qui se sont révélés plus que concluants, les deux entreprises ont décidé d'accélérer leur collaboration avec la signature d'un contrat de partenariat avec engagements de volume qui inclut l'ensemble de la gamme des ciments de la Société : H-EVA, H-UKR et H-IONA. Hoffmann Green fournira dès cette année son béton décarboné 0% Clinker à Bouygues Immobilier dans le cadre de la réalisation de multiples chantiers d'envergure au niveau national.