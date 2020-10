Hoffmann Green Cement : contrat avec Cemex France

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies a conclu un contrat de 3 ans avec Cemex France, afin de fournir des ciments Hoffmann Green bas carbone et sans clinker.

Cemex est aujourd'hui l'un des leaders en France de l'industrie des bétons prêts à l'emploi et dispose de plus de 240 unités de production à travers le pays.

Hoffmann Green fournira, sur les trois prochaines années, pour les régions Ile-de-France et Aquitaine, "le ciment le plus décarboné au monde issu des deux technologies H-UKR et H-EVA qui permettra de réduire par 5 les émissions de CO2, comparé à l'utilisation de ciments traditionnels et de réduire l'empreinte

carbone du secteur de la construction."