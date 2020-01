Hoffmann Green Cement confirme son ambitieux plan de marche

Hoffmann Green Cement confirme son ambitieux plan de marche









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du ciment décarboné, a franchi son objectif 2019 de production et de vente de ciment décarboné et fait un point d'étape sur son plan de développement.

Poursuite de la dynamique de développement et franchissement d'un jalon clé

A fin décembre 2019, la société a franchi une étape importante dans son développement en atteignant son objectif de production et de vente de 1.000 tonnes de ciment décarboné tel qu'annoncé lors de son introduction en bourse. Il s'agit d'un des premiers jalons clés du plan de développement ambitieux de Hoffmann Green suite à la mise en service de son premier site de production en Vendée. Les 1.000 tonnes de ciment décarboné Hoffmann ont été utilisées lors de différentes réalisations en France, notamment pour des dalles et pré-dalles de béton ainsi que des fondations en béton.

Les discussions en cours avec plusieurs partenaires commerciaux renforcent la confiance de la société dans la constitution de son carnet de commandes qui est évalué à 150.000 tonnes à date , explique Julien Blanchard, Président du Directoire et co-fondateur de la société. Ces 1.000 tonnes de ciment décarboné sont une première étape clé franchie dans notre développement industriel et commercial. Cela marque le début d'un changement de paradigme concret dans le secteur de la construction pour construire les villes durables de demain. Forts de ce succès, nous nous attacherons en 2020 et pour les années qui suivent à continuer de respecter nos engagements pour accélérer notre croissance et devenir le leader du ciment décarboné en France .

Exécution de la stratégie industrielle et commerciale conformément au plan de marche

Comme prévu dans son calendrier industriel, Hoffmann Green a finalisé en cette fin d'année 2019 l'extension de son site de production H1 situé à Bournezeau (Vendée) permettant à la société de disposer d'une superficie supplémentaire de 1.000 m2 destinée au stockage et à l'expédition des ciments Hoffmann. D'un point de vue logistique, l'ensacheuse et le palettiseur ont été installés et mis en route fin 2019.

Concernant le site de production H2 qui sera également situé en Vendée, la société a d'ores et déjà commencé les démarches administratives avec l'objectif de débuter les travaux de construction d'ici la fin du premier semestre 2020.

Enfin, des premiers contacts ont été initiés avec la région Ile-de-France pour identifier la localisation du site de production H3.

Sur le plan de la stratégie commerciale, à la suite de l'accord signé en juillet 2019, la société a accueilli Bouygues Construction sur son site H1 dans le cadre du lancement des premiers essais autour de la technologie H-EVA. Par ailleurs, la société a lancé la phase de bancs d'essais techniques de ses solutions très bas carbone avec le Groupe GCC qui a réalisé, in situ, une dizaine de voiles en béton armé avec le ciment H-UKR. Enfin, des discussions sont en cours avec des partenaires dans la perspective de commercialiser les sacs de ciments Hoffmann dans des réseaux de distribution en France.

Au cours des derniers mois, et afin de soutenir le développement prévu, les équipes de la société ont été renforcées grâce à plusieurs recrutements dans les domaines Développement et Innovation, Finance et Industriel.

Enfin, en ligne avec sa politique de Recherche et Développement et d'innovation, la société travaille en continu sur la consolidation de la protection de sa propriété intellectuelle afin de renforcer les barrières à l'entrée sur les marchés qu'elle adresse.

Confirmation des objectifs à horizon 2024

Hoffmann Green confirme ses engagements pris lors de son introduction en bourse. En 2020, la société donnera la priorité au lancement de la construction du site de production H2, à la signature d'un terrain pour H3, à la signature de nouveaux contrats de partenariat avec des acteurs majeurs du secteur de la construction, au renforcement des barrières à l'entrée pour conserver l'avance technologique dont elle bénéficie ainsi qu'à la consolidation du capital humain avec le recrutement de nouveaux collaborateurs, au coeur du développement futur de Hoffmann Green.

Ces éléments permettent à la société de confirmer les objectifs à horizon 2024 : atteindre une capacité de production totale de 550.000 tonnes de ciment par an (50.000 actuellement) et générer un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros, soit environ 3% de parts de marché en France, avec une marge d'Ebitda d'environ 40%.