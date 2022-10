Hoffmann Green Cement : ça prend !

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies grimpe de 7,7% à 8,40 euros après avoir conclu la signature d'un partenariat commercial d'une durée de trois ans avec O.T.E, acteur dans les secteurs du numérique, du génie civil et des ouvrages d'art en milieu industriel, pour la fourniture de ciment 0% clinker et à faible consommation énergétique H-EVA SOL.

Hoffmann Green fournira à O.T.E son ciment décarboné à base d'argile activée, H-EVA SOL, dans le cadre du procédé Greenpose co-développé avec la société TESMEC, une solution globale et innovante de pose de fibre optique avec traitement des déblais et remblaiement simultané. Concrètement, dès cette année et jusqu'à fin 2024, H-EVA SOL remplacera le ciment Portland dans l'enfouissement des fibres optiques, un marché en pleine croissance sur l'ensemble du territoire national... "OTE est bien positionné en France sur ce marché, et la solution Greenpose plaît aux collectivités locales en charge du déploiement de la fibre" commente Portzamparc qui poursuit : "OTE entend développer sa solution sur le marché allemand et italien, et devrait là encore être accompagné par Hoffmann Green". De quoi viser un cours de 17 euros avec un avis à "renforcer".