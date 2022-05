Hoffmann Green Cement : bien ciblé ?

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement recule de 2% à 16,66 euros ce lundi, alors que le groupe a signé un contrat de partenariat de 3 ans avec engagements de volume avec le Groupe Duret Immobilier. Dès 2022 et pour les trois prochaines années, Hoffmann Green fournira au Groupe Duret Immobilier ses ciments décarbonés 0% clinker H-UKR et H-IONA en vue de la construction de plusieurs logements collectifs et tertiaires dans la région du Grand Ouest. Les premiers coulages de béton, produits à partir du ciment H-UKR, ont déjà démarré pour la construction de la résidence "La Cour Lumière" sur les hauteurs de Montaigu en Vendée.

"Hoffmann Green poursuit son développement commercial et touche une nouvelle fois l'amont de la chaîne de décision" commente Portzamparc qui vise un cours de 28 euros en restant à l'achat sur le dossier.