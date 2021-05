Hoffmann Green Cement annonce le lancement de PHARE

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce le lancement de PHARE, un outil innovant qui permet de calculer en ligne l'empreinte carbone des bétons Hoffmann.

En parallèle du développement de ses technologies bas carbone, Hoffmann Green Cement accompagne ses partenaires dans leur stratégie environnementale en mettant à leur disposition un outil de calcul de l'empreinte carbone de toutes les parties d'ouvrages utilisant du béton Hoffmann. Ce calculateur constitue ainsi une aide à la décision pour les acteurs de la construction afin d'objectiver les performances environnementales de leurs réalisations et de répondre aux exigences réglementaires environnementales du secteur, comme par exemple la règlementation à venir "RE 2020".

Hébergé sur un portail dédié et sécurisé sur le site Internet d'Hoffmann Green Cement, le calculateur PHARE est un outil intuitif, facile d'utilisation et évolutif permettant de calculer toutes les parties d'ouvrages fabriquées à base des technologies actuelles et futures d'Hoffmann. Cet outil se caractérise notamment par son degré de précision avec la possibilité de choisir des applicatifs visés (voiles, planchers, poteaux, poutres etc.) et diverses caractéristiques (résistances et consistances du béton, densités d'acier, épaisseurs etc.).

Ce calculateur a été développé en partenariat avec le cabinet EVEA, spécialiste de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) et de ses applications pour la recherche et l'industrie, et homologué par le cabinet vérificateur ELYS CONSEIL. Ce contrôle permet aujourd'hui aux Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) publiées par le calculateur d'être automatiquement conformes avec la norme NF EN 15804. Ces FDES seront également utilisables en l'état par tous les configurateurs des bureaux d'étude environnementaux...