Hoffmann Green Cement annonce le lancement de la construction de sa centrale à béton 'R&D' sur le site de Bournezeau

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le lancement de la construction de sa centrale à béton 'R&D' sur le site de Bournezeau.

Six mois après le lancement commercial de H-IONA, le ciment le plus décarboné du marché Européen, Hoffmann Green Cement poursuit le développement de sa politique de 'R&D' par la construction d'une centrale à béton qui permettra de réaliser en interne les essais de ses futures technologies et le développement de certaines formulations bétons spécifiques pour ses clients.

Avec un investissement estimé à 1,5 ME, cette centrale sera financée par les fonds levés à l'occasion de l'augmentation de capital réalisée en novembre 2021. Dotée de panneaux solaires et de systèmes de traitements d'eau ultra-modernes, cette centrale 4.0 allie modernité et éco-responsabilité à l'instar de l'ensemble des équipements de la société. Sa mise en service est prévue dès le mois de juillet.