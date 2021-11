Hoffmann Green Cement annonce le lancement d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants, et d'une offre globale, portant sur un nombre maximum de 1.000.000 actions nouvelles à émettre, soit un montant maximum de 25 ME sur la base du prix maximum de 25 euros par action tel que fixé par le Directoire de la Société le 19 novembre 2021.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs d'Hoffmann Green, déclarent : "Nous mesurons le chemin parcouru grâce à votre soutien depuis notre introduction en bourse. Au niveau industriel, nous avons optimisé les process et étendu le site H1, lancé les travaux de construction de l'unité H2 qui sera le modèle dupliqué à l'international et dont la mise en service est prévue au second semestre 2022. Notre gamme de produits a été enrichie avec le lancement de H-IONA, ciment le plus décarboné du marché européen et accessible pour la première fois au grand public. Enfin, au niveau commercial, le carnet de commandes a progressé de +33% depuis fin 2019 avec la signature de contrats auprès d'acteurs de premier plan du secteur de la construction.

Fort de ces différentes réalisations et persuadés que le contexte actuel est opportun pour Hoffmann Green, nous avons décidé d'accélérer notre développement à l'international au travers d'un modèle de licence sur les technologies et les process Hoffmann Green, tout en renforçant notre leadership technologique en France, notamment par l'internalisation de certains processus industriels et le renforcement de l'équipe commerciale."