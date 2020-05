Hoffmann Green Cement annonce la nomination de François de Gliniasty

Hoffmann Green Cement annonce la nomination de François de Gliniasty









(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du ciment décarboné, annonce aujourd'hui la nomination de François de Gliniasty en tant que Prescripteur technique et commercial pour la Région Ile-de-France.

François de Gliniasty, 45 ans, dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le pilotage de stratégies de prescription, de vente et de logistique. Il débute sa carrière chez Lapeyre (Groupe Saint-Gobain) dans la vente auprès des professionnels du bâtiment en particulier puis y occupe le poste de Responsable Logistique de 2000 à 2005.

Pendant ces années, il développe notamment des solutions d'optimisation des stratégies de stockage. Il est ensuite nommé Responsable Organisations du Groupe Lapeyre pour les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur où il pilote les stratégies de vente, des procédures de stockage et de gestion informatique. Depuis 2008, François de Gliniasty occupait le poste de développement commercial pour sur la région parisienne au sein de WEDI France, société spécialisée dans les matériaux de construction innovants prêts à l'emploi. Il a contribué en particulier à la prescription des produits WEDI auprès d'architectes, d'entrepreneurs du bâtiment et des professionnels de la construction ainsi qu'au référencement des nouveautés auprès des revendeurs.

En tant que Prescripteur technique et commercial, François de Gliniasty aura pour mission de faire référencer les technologies innovantes développées par Hoffmann Green et les faire inscrire dans le cahier des charges des projets de construction. Basé entre la Vendée et la Région Ile-de-France, bassin important de projets d'aménagements et de constructions, il devra également élaborer et coordonner des études techniques et de prix avec les différents partenaires de la Société.