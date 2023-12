Hoffmann Green Cement : accord préalable en vue d'un contrat de licences aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Le fabricant de ciments innovants sans clinker Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé la signature d'un accord avec un partenaire qui établit les grands principes d'un contrat de licences exclusif en vue de construire plusieurs unités Hoffmann en Floride, État du sud-est des États-Unis.

Dans le cadre du grand plan d'investissement de 370 milliards de dollars voté en 2022 aux Etats-Unis pour financer, sur dix ans, la transition énergétique du pays et atteindre l'objectif de réduction des émissions gaz à effet de serre de 50% en 2030 par rapport à 2005, Hoffmann Green et un partenaire ont engagé depuis plusieurs mois des discussions dans le but de décarboner le secteur de la construction dans l'Etat de Floride. Après une série de tests qui se sont révélés concluants, les deux sociétés ont conclu cet accord établissant les grands principes d'un contrat de licences qui sera signé d'ici le 31 mars 2024.

Le groupe précise que ce contrat de licences débouchera sur la construction de plusieurs usines Hoffmann en Floride qui seront fabriquées sur le même modèle que celui de H2, la deuxième unité de production d'Hoffmann Green basée à Bournezeau. Ces usines seront financées et exploitées par le partenaire qui commercialisera les ciments décarbonés 0% clinker d'Hoffmann Green dans l'ensemble de la Floride. En contrepartie de ce transfert industriel et technologique, Hoffmann Green percevra des redevances générées par ce modèle de licences.