Hoffmann Green Cement : à quel prix ?

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies grimpe de 1,5% à 13,30 euros ce mercredi, alors que le groupe a signé son premier contrat de partenariat au Royaume-Uni avec Cemblend, fournisseur de mélanges sur mesure de poudres de ciment. Dès ce second semestre 2022, Hoffmann Green fournira à Cemblend ses ciments décarbonés sans clinker H-IONA, H-UKR et H-EVA qui les distribuera à ses clients au Royaume Uni et en Irlande. Ce contrat de distribution exclusive avec engagement de volumes court initialement jusqu'à fin 2023 et constitue une première étape vers la signature d'un contrat de licence qui pourrait voir Cemblend construire et exploiter une unité de production similaire au deuxième site de production d'Hoffmann Green (H2), puis produire et commercialiser les ciments Hoffmann au Royaume Uni.

"Le partenaire est jeune et nous manquons de données quantitatives pour juger cet accord" commente Portzamparc qui retient surtout "le développement de l'empreinte internationale d'Hoffmann Green et une avancée importante dans son plan de distribution sous licensing". De quoi viser un cours de 25 euros en restant à l'achat sur le dossier...