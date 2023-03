Hoffmann Green Cement : 1er cimentier européen aligné avec la taxonomie verte

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement publie son rapport d'évaluation d'alignement à la taxonomie européenne réalisé par le cabinet Ethifinance, groupe européen de notation, de recherche et de conseil innovant, au service de la finance durable. "Nous sommes très fiers d'être le premier cimentier à déclarer que notre activité est 100% alignée à la taxonomie européenne. Ce rapport réalisé par le cabinet Ethifinance démontre la position avant-gardiste d'Hoffmann Green Cement et atteste, avec des éléments vérifiés, la qualité et la transparence de notre modèle basé sur le développement et la commercialisation de ciments décarbonés sans clinker", commentent Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.