Hoffmann Green Cement : 1er cimentier à publier ses Inventaires de Cycle de Vie

Hoffmann Green Cement : 1er cimentier à publier ses Inventaires de Cycle de Vie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hoffmann Green Cement Technologies a publié ses Inventaires de Cycle de Vie (ICV) sur la base INIES, base nationale de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires pour le bâtiment. Les tableaux d'ICV publiés par Hoffmann Green synthétisent le bilan de tous les flux entrants et sortants des matières premières et des ressources énergétiques utilisées pour la fabrication de ses ciments H-UKR et H-EVA afin d'en permettre l'évaluation des impacts environnementaux. Ils serviront de données d'entrée aux logiciels permettant de réaliser l'analyse du cycle de vie1 d'un produit de construction, souvent composé de plusieurs matériaux.

Pour rappel, le ciment H-UKR est formulé à base de laitier de haut fourneau alcali-activé, permettant d'adresser les marchés du béton préfabriqué, du béton prêt à l'emploi et des sacs de ciments. Le ciment H-EVA est, quant à lui, formulé grâce à une technologie ettringitique par voie alcaline, permettant d'adresser les marchés des formulateurs de mortiers, enduits et liants routiers et du béton prêt à l'emploi.