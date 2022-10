HiTechPros : prudence malgré une belle croissance et une solide trésorerie

(Boursier.com) — HiTechPros publie, au 30 juin 2022, un chiffre d'affaires de 13,28 millions d'euros (10,35 ME au 1er semestre 2021), associé à une rentabilité opérationnelle courante en hausse de 7% et au maintien d'une structure financière solide.

Au terme du 1er semestre, HiTechPros estime l'exercice 2022 "très bien engagé", puisque sa croissance est à deux chiffres, soit +28,3%. Ainsi, la société poursuit et amplifie son développement par le maintien et le déploiement de sa présence chez les clients existants ainsi que l'ouverture de nouveaux comptes.

Le résultat d'exploitation s'élève, sur ce 1er semestre, à 1,35 ME (1,27 ME au 1er semestre 2021), soit une hausse de 6,9%. HiTechPros parvient à maintenir une marge d'exploitation supérieure à 10% malgré la prise d'importance de la part dédiée au nouveau service de la 'business unit' Staffing qui présente une valeur ajoutée inférieure au service historique mais qui permet aux équipes commerciales d'accentuer leur présence chez les clients.

Le résultat net de HiTechPros est en hausse de +9,4%, et s'élève à 1,03 ME au 30 juin (940,33 kE au 30 juin 2021). La marge nette s'établit alors autour de 8%.

Trésorerie

La société conserve un bilan très sain et solide, tant au niveau des ratios financiers que de sa liquidité. La trésorerie nette s'élève à plus de 6,6 ME, en hausse de +7% par rapport au 30 juin 2021.

Il est rappelé qu'un dividende de 1 euro par action a été versé aux actionnaires le 7 septembre.

Perspectives

La performance du 1er semestre conforte la Direction dans ses objectifs pour l'exercice 2022.

Néanmoins, même si la crise sanitaire liée au Covid 19 et la guerre en Ukraine ne compromettent pas l'activité et n'ont aucun impact sur ses comptes, la Direction de HiTechPros préfère rester prudente quant à la progression de ses ventes sur l'ensemble de l'exercice.