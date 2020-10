Hitechpros : progression du chiffre d'affaires au 1er semestre de 5%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un contexte économique très perturbé et incertain, Hitechpros, la 'Bourse des Services Informatiques', a réussi à afficher une croissance de son chiffre d'affaires (+5%) tout en maintenant son résultat opérationnel. Ces résultats confirment à nouveau la résilience du business model et sa solidité quelle que soit la conjoncture.

Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires de Hitechpros s'élève à 9.279.224 euros, contre 8.809.814 euros au 1er semestre 2019, soit une hausse de 5%.

Le début de l'exercice 2020 affiche une très forte croissance (+11% entre le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2019). Cette dynamique a été ralentie sur le second trimestre, conséquence de la pandémie Covid-19 et du confinement. Les impacts de la crise sanitaire ont cependant été atténués par une organisation rapide et une gestion efficace des équipes. Le Groupe a ainsi réussi à s'adapter en temps réel à ce contexte inédit en mettant en place toutes les conditions nécessaires pour le travail à distance pour ses équipes internes et en organisant, en collaboration avec ses clients, le télétravail pour la quasi-totalité de ses consultants en mission.

Malgré ce contexte exceptionnel, Hitechpros a démontré sa capacité à maintenir la qualité de son niveau de service, à la fois sur son offre d'abonnements à la plateforme mais aussi sur la gestion des prestations dans le cadre du service Staffing.

Maintien du résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation s'élève, sur ce 1er semestre 2020, à 1.407.836 euros contre 1.404.158 euros au 1er semestre 2019. Au-delà d'un retour à la croissance, la Société a réussi à maintenir son résultat opérationnel et donc contrôler ses charges afin de minimiser l'impact du Covid-19. Par conséquent, la rentabilité opérationnelle au 30 juin 2020 se maintient à un très bon niveau (15%).

Le résultat net s'élève à 994.633 euros au 30 juin 2020, contre 975.391 euros au 30 juin 2019, soit une hausse de 2%.

Dans la même dynamique que la marge opérationnelle, la marge nette se maintient à 11% du chiffre d'affaires au 30 juin 2020.

La société conserve un bilan très sain et solide, tant au niveau des ratios financiers que de sa liquidité, avec une trésorerie nette qui s'élève à près de 6,8 millions d'euros au 1er semestre 2020 (contre 6,4 millions d'euros pour le 1er semestre 2019). Pour information, la société n'a pas sollicité la mise en place d'un Prêt Garanti par l'Etat.

Pour rappel, un dividende de 1,15 euro par action a été versé aux actionnaires le 3 juillet 2020.

Perspectives

La Direction rappelle : "Dès le début de la crise, la priorité a été donnée à la protection de la santé de nos salariés et consultants en mission. Nous tenons fortement à remercier tous les salariés de Hitechpros qui ont su, malgré les mesures de confinement dans un climat général incertain et les contextes personnels de chacun, se mobiliser afin d'assurer la continuité de service. La résilience de notre business model a été à nouveau confirmée et notre stratégie commerciale de diversification du portefeuille clients, en termes de taille, besoins IT ou secteurs d'activité est une stratégie qui montre encore ici sa pertinence car elle nous permet de rester indépendants et solides. Pour autant, la prudence reste de mise dans un environnement sanitaire et économique incertain. De nombreux projets, suspendus ou arrêtés, doivent encore être mis en place chez nos clients. Il est donc difficile aujourd'hui de prédire et quantifier l'impact qu'aura la crise sur l'activité et les résultats de l'entreprise pour les mois à venir."