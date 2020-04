Hitechpros : plus de 11% de marge nette en 2019

(Boursier.com) — Hitechpros a réalisé, pour l'exercice 2019, un chiffre d'affaires de 17,45 millions d'euros, soit une baisse de -6% en comparaison avec l'exercice 2018 dont le chiffre d'affaires s'était élevé à 18,54 ME. L'activité digitale historique de Hitechpros, la Bourse des Services Informatiques, affiche une croissance de près de 5%.

Malgré la diminution du chiffre d'affaires, l'excédent brut d'exploitation a augmenté de +4% entre les exercices 2018 et 2019, passant ainsi de 2,65 ME à 2,76 ME, signe d'une excellente maîtrise des coûts.

Le résultat d'exploitation est en légère diminution en raison de reprises de provisions et de comptabilisation d'autres produits d'exploitation lors du 2ème semestre 2018. Il s'élève à 2,84 ME au 31 décembre 2019 (3,12 ME au 31 décembre 2018).

La société maintient un excellent taux de marge opérationnelle qui représente plus 16% du chiffre d'affaires.

Le résultat net s'élève à 1,95 ME au 31 décembre 2019, soit une baisse de -9% par rapport au 31 décembre 2018 (2,14 ME). La marge nette est supérieure à 11% du chiffre d'affaires, ce qui démontre la capacité de Hitechpros à dégager d'importants bénéfices même en période de ralentissement de son chiffre d'affaires.

La société conserve un bilan très sain avec une trésorerie nette qui s'élève à plus de 5,2 ME au 31 décembre 2019.

Dividende

Le Conseil d'administration de Hitechpros du 24 avril a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale de poursuivre et renforcer sa politique de distribution généreuse en versant un dividende de 1,15 euro par action (1,25 euro en 2019), soit une distribution totale de 1,89 ME au titre de l'exercice 2019. Ce dividende aux actionnaires confirme une fois de plus le positionnement de la société en tant que véritable valeur de rendement (plus de 9% par rapport au dernier cours de bourse connu).

La date de versement du dividende sera validée lors de l'Assemblée générale et interviendra avant le 30 septembre 2020.

Perspectives

L'amélioration de l'excédent d'exploitation au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 confirme la viabilité et la solidité de la société qui a su maintenir ses résultats malgré un léger ralentissement de son activité.

L'évolution du chiffre d'affaires sur le dernier trimestre 2019 tendait à démontrer une tendance de retour à la croissance.

Cette tendance de retour à la croissance a été confirmée au cours du 1er trimestre 2020. Cependant, il convient de demeurer prudent sur les conséquences que la crise sanitaire actuelle aura sur l'activité de la Société dans les mois à venir. A ce jour, même si la société n'envisage pas un impact négatif significatif sur son activité compte tenu de son business model, il n'est néanmoins pas possible de quantifier l'impact que la crise sanitaire pourrait avoir dans les prochains mois sur le chiffre d'affaires et dans une moindre mesure sur la rentabilité de la société.

Nomination d'un DG délégué

Le Conseil d'administration de Hitechpros a nommé Mme Aurélie Pénot en qualité de Directrice générale déléguée. Cette nomination est le résultat de la reconnaissance des compétences de Mme Pénot qui accompagne la société depuis de nombreuses années, en qualité notamment de Responsable administrative et financière, fonction qu'elle continuera d'assumer à l'avenir.